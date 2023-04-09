الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع لحوم على 859 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى أسوان

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

 شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان وجمعية الأورمان فى توزيع لحوم على 859 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى المويسات و المفالسةو الكلح غرب و عزبة المصرى و نجع الدقاديق و كلح القارة و الصعايدة بحرى و المريناب بمركز ادفو، وقريتي أبوالريش قبلى و الجزيرة بمركز أسوان بمحافظة أسوان.

 

وجاء ذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى. 

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة أسوان.

 

وأشاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة. 


ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.


وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم  ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون. 

وتابع أن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

أسوان الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التضامن الاجتماعي السلع الغذائية توزيع اللحوم توزيع لحوم

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