الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل صادمة عن الوثائق الأمريكية المسربة

الكرملين
الكرملين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أزمة الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة.


وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن الوثائق المسربة تتضمن لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا، كما أنها تشمل أسرارًا خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بالشرق الأوسط والصين.


فيما اتهم مسئولون أمريكيون روسيا بالمسئولية عن تسريب الوثائق، كما أن الكرملين أكد أن الوثائق كشفت تورط واشنطن في الحرب في أوكرانيا.


ومن جانب الرئاسة الأوكرانية، فقد أوضحت أن الوثائق الأمريكية المسربة تعد حملة تضليل روسية، وبدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في تسريب الوثائق.


وذكرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية أن عدد الوثائق بلغ ١٠٠ وثيقة تتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط، كما تتضمن الوثائق معلومات عن الأسلحة والخطط العسكرية، لافتة إلى أن هناك ٩ ألوية تدربها الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا.


ويعود عمر تلك الوثائق المسربة إلى ٥ أسابيع ماضية، ما يعد انتهاكًا للاستخبارات الأمريكية والجهود المبذولة في مساعدة أوكرانيا.

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