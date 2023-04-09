النترات بـ900 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق خلال التعاملات الصباحية

تعد الأسمدة الآزوتية من العناصر الهامة في إتمام عملية نضج النباتات وزيادة المحصول.

وقد شهدت الأسعار استقرارا تاما منذ بداية العام الجاري 2023، ونستعرض في السطور التالية الأسمدة الأزوتية خلال التعاملات الصباحية اليوم 9 أبريل 2023 في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي.

أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

استقرت أسعار اليوريا في الأسواق حيث لم تشهد أي تغير في الأسعار عن أمس، فقد سجلت أسعار طن اليوريا اليوم 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

فيما شهد سماد النترات ثباتا في أسعاره اليوم، حيث يعتبر سماد النترات من الأسمدة الهامة والتي لها دور كبير في اكتمال مرحلة نمو المحصول، وسجلت أسعاره اليوم 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية.

أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم

يعتبر الفوسفات الناعم 12.5% من أهم العناصر الهامة للتدفئة التربة ولزيادة في سرعة نمو المحاصيل، وقد شهدت أسعاره حالة من الاستقرار اليوم، وسجلت 2500 جنيه للطن، خلال التعاملات الصباحية.

فيما شهدت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، استقرارا كبيرا في الأسعار، وسجلت 3500 جنيه للطن، خلال التعاملات الصباحية.

وكان قد كشف آخر بيان صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 50.2%.