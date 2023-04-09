الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

النترات بـ900 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق خلال التعاملات الصباحية

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

تعد الأسمدة الآزوتية من العناصر الهامة في إتمام عملية نضج النباتات وزيادة المحصول.

وقد شهدت الأسعار استقرارا تاما منذ بداية العام الجاري 2023، ونستعرض في  السطور التالية الأسمدة الأزوتية خلال التعاملات الصباحية اليوم 9 أبريل 2023 في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي.

أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم 

استقرت أسعار اليوريا في الأسواق حيث لم تشهد أي تغير في الأسعار عن أمس، فقد سجلت أسعار طن اليوريا اليوم  9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

فيما شهد سماد النترات ثباتا في  أسعاره اليوم، حيث يعتبر سماد النترات من الأسمدة الهامة والتي لها دور كبير في اكتمال مرحلة نمو المحصول، وسجلت أسعاره اليوم 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية.

أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم 

 يعتبر الفوسفات الناعم 12.5% من أهم العناصر الهامة للتدفئة التربة ولزيادة في سرعة نمو المحاصيل، وقد شهدت أسعاره حالة من الاستقرار اليوم، وسجلت 2500 جنيه للطن، خلال التعاملات الصباحية.

فيما شهدت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، استقرارا كبيرا في الأسعار، وسجلت 3500 جنيه للطن، خلال التعاملات الصباحية.

وكان قد كشف  آخر بيان صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 50.2%.

أسعار الأسمدة الآزوتية أسعار الفوسفات الخشن أسعار اليوريا الفوسفات الناعم 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الاسمدة الأزوتية

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية والأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع الماضى

تقارير دولية تكشف تفاصيل التراجع الجديد فى الذهب وارتفاع النفط للأسبوع الثانى

تراجع طفيف فى أسعار الفضة اليوم الأحد

ضبط 17 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى سنورس بالفيوم

وزير الرى يوجه بتفعيل غرف الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل