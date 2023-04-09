مصر تتصدر قائمة أفضل 10 دول إفريقية بأقل تكلفة معيشية خلال 2023

تصدرت مصر قائمة أعلى 10 دول إفريقية بأقل تكلفة معيشية في عام 2023، وفقا لما نقلته مجلة بيزنس إنسايدر في نسختها الإفريقية.

وجاء التصنيف كالتالي مصر يليها ليبيا، ثم تونس، وغانا، والجزائر، والمغرب، ورواندا، وتنزانيا، ونيجيريا، وأغندا.

وقدمت "بينزنس إنسايدر" في نسختها الافريقية القائمة بناء على منصة البيانات والأبحاث الأكثر عمقا في العالم "Numbeo"، والتي تعتمد على مدخلات المستخدم والبيانات التي تم جمعها يدويًا من مصادر موثوقة (مواقع محلات السوبر ماركت ومواقع شركات سيارات الأجرة والمؤسسات الحكومية ومقالات الصحف وغيرها).

- تكلفة المعيشة المنخفضة في خلق دورة نمو اقتصادي إيجابية

وجاء تصنيف مصر في هذه القائمة اعتمادا على مجموعة من العوامل بما في ذلك تكلفة المعيشة، و يعد انخفاض تكلفة المعيشة أمرًا ضروريًا للاستقرار الاقتصادي لأي بلد ، لأنه يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة والقوة الشرائية للمستهلكين وفرص الاستثمار.

وتساعد تكلفة المعيشة المنخفضة في خلق دورة نمو اقتصادي إيجابية، حيث يؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة الإنتاج والتوظيف ، وفي النهاية التوسع الاقتصادي.

كما يمكن أن يساعد أيضًا انخفاض تكلفة المعيشة في جذب الاستثمار الأجنبي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البلدان التقدمية تطمح إلى جعل ظروف المعيشة والعمل مواتية في بلدهم.

وتبحث الشركات دائمًا عن مواقع فعالة من حيث التكلفة للاستثمار ، ويمكن أن تجعل تكلفة المعيشة المنخفضة البلد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، ويمكن أن تساعد تكلفة المعيشة المنخفضة في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات ، مما يسهل عليهم إنشاء عملياتهم وإدارتها في الدولة.

كما تكمن أهمية التكلفة المنخفضة للمعيشة لاقتصاد بلد ما لأنها أساسية للحد من الفقر وعدم المساواة.

وجاء ت قائمة Numbeo من خلال بحث العوامل التالية ، مؤشر تكلفة المعيشة وأسعار السلع الاستهلاكية ، بما في ذلك محلات البقالة والمطاعم والنقل والمرافق .