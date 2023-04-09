الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% بنطاق المحافظة. 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، منوهًا بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي السياق ذاته، تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولًا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

 

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بالإسكندرية:

أعلنت المحافظة أرقام الطوارئ، ومن بينها غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132- 4234131- 4234133- 4234134- 4234135- 4234136- 4234137) من أي محمول. الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم الأحد، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

 

محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية سقوط أمطار غرف الطواريء

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