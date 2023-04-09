الحلقة 17 مسلسل الكتيبة 101.. علم مصر يرفرف على الشيخ زويد وحرق أعلام داعش

كشفت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 انتصار الجيش المصري على التكفريين في معركة دامية بينهم، وهي تلك التي وقعت أحداثها في مدينة الشيخ زويد عام 2015 بعد الهجوم الذي تعرضت له قوات الجيش المصري وكمائن مدينة الشيخ زويد على أيدي هؤلاء الإرهابيين.

إذ أظهرت الحلقة بطولات الجيش واستبسال أفراده أمام هجمات الإرهابيين، كما كشفت عن نجاح القوات المصرية في إحباط مخطط الإرهابيين بجعل مدينة الشيخ زويد أول إمارة إسلامية في مصر، وذلك بعد أن فر زعماؤهم هربًا من أفراد الجيش ومطاردتهم، وكذلك بعد أن وقع في صفوفهم الكثير من الضحايا وامتلأت شوارع المدينة بجثثهم.

وبعدها رفرف علم مصر فوق الشيخ زويد بعد حرق أعلام داعش التي سبق وأن رفعتها الجماعات التكفيرية داخل المدينة معلنة زورًا أنها قد أصبحت تحت سيطرتهم.

وعرضت الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101، صورا لشهداء معركة مدينة الشيخ زويد 2015، الذين تصدوا لهجمات التنظيم الإرهابي في سيناء.

كذلك تناولت الحلقة عرض جملة من صور الضباط والمجندين الذين استشهدوا جراء الدفاع عن مدينة الشيخ زويد، والذين لم يسمحوا للعناصر الإرهابية في تنفيذ مساعيها والتوسع في قاعدة التنظيم داخل سيناء.

كذلك عرض المسلسل صورة لعدد من شهداء معركة الشيخ زويد ومن بينهم الشهيد البطل الجندي الشحات فتحي بركات شتا، الذي استشهد بعد أن احتضن الإرهابي المرتدي الحزام الناسف، لكي يفدي بنفسه كل زملائه في القطاع 101.

وقدمت الكتيبة 101 عام 2015 300ن شهيد وهي تلك الكتيبة التي تمثل محورًا لاهتمام الجميع، وذلك لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة سيناء.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانون فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.