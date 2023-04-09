الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الكتيبة 101" الحلقة 17.. فرار أمير داعش وهروب التكفيريين لجنوب الشيخ زويد

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

واصلت أحداث الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 في  الإثارة، إذ عرضت الحلقة حصار القوات المصرية للتكفريين من الطيران باستخدام طيران الآباتشي، وكذلك ضرب عناصرهم ومنعها من دخول الكمائن، وهو الأمر الذي بث الرعب في صفوفهم، وجعل قادتهم يصرخون مطالبون أتباعهم بحرق إطارات السيارات لملأ شوارع المدينة دخان.

عرضت الحلقة فرار أبو دعاء أمير تنظيم داعش وسط هجوم القوات المسلحة وردها البطولي على عملية التكفريين الإرهابية، وكشفت الحلقة أيضًا عن هروب التكفيريين لجنوب الشيخ زويد أمام استبسال القوات المسلحة كالفئران، ولجؤهم إلى تفجير المنازل المفخخة في محاولات بائسة للفرار أمام سحقهم على يد الجيش.

وقد أظهرت حلقة أمس تحريض أبو دعاء أتباعه التكفريين على الاستمرار في الهجوم على الجيش والكمائن، مستخدمًا في ذلك بثًا لفيديو تحريضي من أمام جهاز "لاب توب" قائلًا لهم "موعدكم مع الحور عين".

والكتيبة 101 قدمت عام" 2015" 300 "شهيد في عملية الشيخ زويد بهجوم تنظيم بيت المقدس على كمائن المدينة والجيش، وتعتبر تلك الكتيبة هي تلك التي تمثل محورًا لاهتمام الجميع، وذلك لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة سيناء.

وقد تسببت المعركة الدامية بين قوات الجيش والتكفريين في وقوع ضحايا من الجيش من بينهم الضابط إدريس، كذلك نتج عنها إلحاق الضرر بالتكفريين وبث الرعب في نفوسهم ووقوع ضحايا كثيرة في صفوفهم.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين، وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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