المطربة لطيفة تطرح دعاء "راضيين" بمناسبة شهر رمضان الكريم

طرحت النجمة لطيفة دعاء جديدًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويحمل اسم "راضيين"، وهو من كلمات محيي الدين أحمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع زناتي، وهندسة صوتية بيشوي مجدي.



وقالت لطيفة في تصريحات صحفية: بمجرد سماع كلمات دعاء "راضيين" قررت تسجيله على الفور، فهو مناسب جدًا لشهر رمضان الكريم، وبه رسالة توصي الجميع بالرضا، وكشفت عن أنها أول مرة تتعاون مع هذا الفريق الكاتب والملحن والموزع، ولكنها سعيدة جدًا بهم، وقالت: هناك مفاجأة جديدة نجهز لها وهي دعاء آخر سيتم طرحه قريبًا.



أضافت لطيفة: كلمات الدعاء جذبتني وشعرت بحالة ربانية أتمنى أن تصل لكافة المستمعين، وبرغم أنني في شهر رمضان دائمًا أفضل الحصول على إجازة والبقاء في رحاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء جعلني أقرر النزول لتسجيله وطرحه في الشهر الكريم.



جدير بالذكر أن لطيفة حصلت على لقب نجمة راديو إنيرجي خلال شهر فبراير الماضي، وكان آخر أعمالها فيديو كليب "ملحوقة" من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.