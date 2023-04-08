"كتب تحت الطبع": البريد الأسود لجمال عبد الناصر.. ومن تراث طاهر الطناحي

ثمة عناوين جديدة تضيف بعداً معرفياً فى طريقها إلى المكتبة المصرية والعربية؛ تتنوع بين الأكاديمي والتراثي؛ نرصدها فى هذا التقرير:

"البريد الأسود لجمال عبد الناصر".. جمال شقرة يرصد ويحلل أكثر من 60 ألف رسالة وجهت لـ"الزعيم"

يصدر قريباً كتاب "البريد الأسود لجمال عبد الناصر" للدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية عن دار "سما" للنشر.

يرصد الكتاب أكثر من 60 ألف رسالة أرسلت إلى الرئيس جمال عبد الناصر نشرت من قبل كبحث ترقى لـ"شقرة" وقام بتطويرها إلى أن أصبحت كتاباً.

ويقول "شقرة" عن الكتاب فى تصريحات لـ"الدستور"، إنه أثناء مراجعته التاريخية لمسلسل "ناصر" مع المخرج السوري باسل الخطيب- الذى عرض في عام 2008، وينتمي إلى نوعية الدراما التاريخية ويرصد قصة حياة جمال عبد الناصر منذ الميلاد عام 1918 حتى الوفاة عام 1970، من تأليف يسرى الجندي، وبطولة مجدى كامل ولقاء الخميسي ومحمد وفيق- استشهد بعدد من الرسائل الشعبية التى وجهت إلى الرئيس جمال عبد الناصر وقدمها ضمن نص العمل على أن يقرائها بطل العمل مجدى كامل.

جمال معوض محمود شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس السابق، مقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

فى ذكرى رحيله الخمسين.. من تراث طاهر الطناحي عن "هيئة الكتاب"

أما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب يصدر قريباً كتاب "من تراث طاهر الطناحي" للكاتب أبو الحسن الجمال.

الكتاب الأول يوثق تجربة واحد من أهم الكتاب والصحفيين والأدباء فى مصر فى القرن العشرين، وهو من الجيل الذهبي للثقافة المصرية، وقد تنبه مؤلف هذا الكتاب إلى هذا الرجل وجهوده فى ذكرى رحيله الخمسين، فبدأ ينقب عن تراثه المبثوث فى بطون الصحف والمجلات، فجمع الكثير منه، كما جمع أعماله الشعرية والنثرية التى لم تطبع فى كتاب من قبل.

وفى هذا الكتاب الذى جاء فى قسمين : القسم الاول بعنوان "طاهر الطناحي يتحدث عن أعلام عصره"، تم تجميع 32 شخصية سياسية وأدبية وفكرية تحدث عنهم الطناحى بأسلوبه المشرق، وقد أكثر الطناحى من الكتابة فى السير والتراجم أما فى القسم الثاني من هذا الكتاب يتضمن مقالات تاريخية وسياسية واجتماعية ونقد أدبى وفني، وغيرها..ومنهجه فى كتابة هذه الفصول يتسم بالعمق وامتلاك أدواته فى الكتابة، فقد كان يتناول الموضوع من كل أطرافه، تساعده ثقافته الموسوعية التى استقاها من مصادر مختلفة، فقد كان نهم القراءة والاطلاع فى شتى أنواع المعرفة، ملماً بقضايا الأدب والتراث والفكر والعلوم الدنيوية والدينية وغيرها.

"كبسولة زمنية".. رؤية الشباب لمستقبل اليمن فى عام 2050

كما يصدر قريبا عن دار عناوين بوكس كتاب "كبسولة زمنية" الذي يضم بين دفتيه عشر مقالات لعشرة كُتاب وكاتبات هم:أرياف التميمي، شيماء القرشي، فاتن عبد اللطيف، عبده تاج، هاجر سامعي، ميسون الإرياني، علاء الدين الشلالي، إيناس العبسي، دعاء سعيد، صلاح الواسعي.

تدور مقالات الكتاب حول رؤية الشباب لمستقبل اليمن في عام 2050.

ويأتى هذا الكتاب يأتي كجزء من مشاريع مراكز الإبداع اليمنية وتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتمويل مشترك من معهد جوته.