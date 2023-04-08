حمزة العيلي ضيف شرف الحلقة 17 من "الكبير أوي 7"

حل الفنان حمزة العيلي، ضيف شرف الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي 7، ليكون ضيف الشرف الجديد في المسلسل رفقة الفنان محمد محمود الذي يلعب دور العترة نجل الكبير بدلا من الفنان مصطفي غريب.

وظهر الفنان حمزة العيلي بشخصية البروف، وهو دكتور المعلم للدكتور ربيع طبيب الوحدة الصحية في المزاريطة والذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد.

وذهب الدكتور ربيع إلى أستاذه البروف الذي يجسد شخصيته الفنان حمزة العيلي رفقة الكبير إلى مكانه الخاص ليروي له ما حدث في العترة وأثر التركيبة التي صنعها عليه.

مواعيد إعادة الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7

وتعاد الحلقة الـ 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ضيوف شرف حلقات الكبير أوي 7 حتى الآن

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.