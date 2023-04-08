إصابة 6 مواطنين فى 3 حوادث تصادم بأماكن متفرقة في المنيا

أصيب 6 مواطنين بسبب انقلاب سيارة ملاكي، ووقوع 3 حوادث تصادم بأماكن متفرقة داخل محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبات المتسببة في تلك الحوادث تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أعلى كوبري الأخصاص بمدينة المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة موظف، تم نقله إلى المستشفى مصابا بسحجات وكدمات.

أيضا تلقى مدير الأمن بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة شخصين، يقيمان بمركز مغاغة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بينما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا باصطدام سيارة مجهولة فرت هاربة بشخص بسبب السرعة بالقرب من محور سمالوط غرب، وتم نقله للمستشفى للعلاج وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبط السيارة وقائدها الهارب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الزراعي أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة مواطن مقيم بمدينة سمالوط، باشتباه كسر بالفخذ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.