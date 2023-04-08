السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة كابلات إنارة محور جيهان السادات

الداخلية
الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن سرقة شخصين كابلات الكهرباء الخاصة بإنارة أحد الأسوار بمحور جيهان السادات في القاهرة.

وبفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للفيديو ظهر فيه شخصان يعتلى أحدهما سور كائن بمحور جيهان السادات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة وسرقة كابلات تغذية الكهرباء الخاصة بإنارة السور بذات المحور ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، تم ضبطهم، وبحوزتهم كابل كهربائي بطول 10 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع" بقصد التصرف فيه بالبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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