فرق عمل "صناع الخير" يجوبون قرى الغربية لتوزيع كراتين المواد الغذائية

انطلقت فرق عمل ومتطوعي مؤسسة صناع الخير للتنمية ليجوبوا قرى وعزب مراكز محافظة الغربية المختلفة لتوصيل كراتين المواد الغذائية إلى الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "فطارك غير مع we" التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن مستهدفات المصرية للاتصالات لتوزيع ملايين الوجبات الغذائية على المستحقين فى أنحاء الجمهورية خلال الشهر الكريم.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن فريق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقو فى التوزيع فى عدد من القرى وتوابعها منها قري حنون بزفتى وتطاي بالسنطة والناصرية بكفر الزيات وصرد بقطور وكفر سالم وكفر عسكر ببسيون.

وأشار عبدالفتاح إلى أن التعاون مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "فطارك غير مع we " يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة الغربية من خلال توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية في قري المحافظة يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح ، ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع ٤٠ ألف كرتونة فى انحاء الجمهورية فى إطار مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع ٣٠ مليون وجبة غذائية خلال الشهر المعظم.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وأن التوزيع سوف يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.



وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد أطلق مؤخرا مبادرة "فطارك غير مع we " بحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من الشخصيات العامة، مشيدا بجودة محتويات الكرتونة، مثمنا الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ممثلة في المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدني الجادة ممثلة في مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك.