السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الزقازيق

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شخصان بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دائرة مركز التل الكبير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف برئاسة مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

 جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين. 

حادث انقلاب الإسماعيلية الزقازيق مركز التل الكبير كدمات وسحجات كسور وجروح مستشفى التل الكبير المركزى

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