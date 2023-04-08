هداف فريق "الدستور": تنظيم "المتحدة" للدورة الرمضانية رائع.. ونحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة

أشاد رامي رجب مهاجم فريق جريدة «الدستور» بالتنظيم الرائع للدورة الرمضانية التي تنظمها الشركة المتحدة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وأضاف رامي رجب أن الشركة المتحدة نجحت في التنظيم بشكل رائع، وهناك تجمع كبير لكل العاملين بالشركة في أجواء رمضانية مميزة تسودها الروح الرياضية.

وقال رامي رجب مهاجم وهداف فريق «الدستور» إن الدورة تشهد منافسات شرسة، وهناك أكثر من فريق مرشح لحصد اللقب أمثال أون تايم سبورت والحياة وسيتي كلوب.

وأوضح أن طريق فريق الدستور صعب في البطولة، لكنه على ثقة في قدرة اللاعبين على مواصلة المشوار وتخطي الصعب، نتيجة دعم مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الباز الذي يحرص دائمًا على التواجد خلف الفريق، ويدعم اللاعبين قبل كل لقاء من أجل مواصلة الانتصارات.

ونجح فريق الدستور في الوصول للدور ربع النهائي للدورة بعدما تخطى عقبة الوطن بالفوز بنتيجة 3-1 في دور الـ32، ثم تجاوز فريق مبتدا في دور الـ16 بهدف نظيف.

وتضم قائمة «الدستور» (أحمد القاضي، بيجاد سلامة، محمود الصيفي، أحمد عفريت، إخاء شعراوي، رامي رجب، وأحمد إبراهيم، حسن عبداللاه، كيرلس سعيد، عبدالله هشام).