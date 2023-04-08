السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية تبدأ أسبوع الآلام غدًا بقداس أحد السعف

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

تبدأ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر غدًا صباحا أسبوع الآلام، بقداس أحد السعف إذ يرمز لذكرى دخول المسيح أورشليم؛ حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل.

ومن المقرر أن يترأس صلاة قداس أحد السعف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية غدًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.  

كما يصلي رئيس الأساقفة قداس خميس العهد بالكنيسة الأسقفية بالجيزة  في تمام السابعة مساءًا إذ يتضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة (سر التناول) والتى بدأها المسيح يوم خميس العهد.

ويختُتم أسبوع الآلام بصلوات الجمعة العظيمة، إذ سيقود رئيس الأساقفة الصلوات من داخل الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا وهي الجمعة التي شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه وفق عقيدة الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة يوم السبت الموافق ١٥ إبريل بعيد القيامة المجيد حيث يبدأ القداس في تمام الثامنة مساءًا من داخل الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك.
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت 15 أبريل 2023، قداس عيد  القيامة المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك قداسة البابا في إتمام صلوات قداس عيد القيامة عدد من أساقفة الكنيسة منهم الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكك الحديدية والأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي. 

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