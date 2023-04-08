السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة ميار شريف تمنعها من المشاركة فى بطولة "بيلى جين كوب"

ميار شريف
ميار شريف

تغيب بطلة التنس المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 62 عالميا، عن المشاركة مع منتخب مصر في منافسات المجموعة الأولى لكأس "بيلي چين كينج كوب" بتركيا، والتي تبدأ منافستها يوم 10 أبريل المقبل، بسبب الإصابة.

وقال شريف منصف، وكيل ميار شريف، إن اللاعبة تعاني من التهاب في وتر فوق الشوكية بالذراع اليمنى، حسب تشخيص الفريق الطبي، والذي وضح خلال مباراتها الأخيرة مع لاعبة التنس بادوسا، المصنفة الثانية على العالم سابقا، خلال منافسات بطولة تشارلستون في أمريكا، وغالبا ما يكون ناتجا عن "الإجهاد".

وأضاف أن ذلك التشخيص تم على يد فريق من أفضل الفرق الطبية في إسبانيا، والذي أوصى بحصول ميار شريف على راحة لمدة تتراوح من أسبوع لعشرة أيام، ثم المتابعة من جديد لفحص آخر.  

وقال شريف منصف: "كنت أتمنى أن تشارك ميار في تلك المنافسات، خصوصا بعد تحقيق إنجاز تاريخي العام الماضي، والتأهل للمجموعة الأولى لتلك الكأس للمرة الأولى في تاريخ مصر، والآن كان وقت اكتمال الإنجاز، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن".

وأضاف: "ميار كانت تتمنى ومتحمسة للعب باسم مصر وتحقيق إنجاز تاريخي جديد، لكن حاليا يجب أن نكون حذرين في التعامل مع الإصابة، ونتمنى أن تكون بسيطة، وتعود للمنافسة خلال أسابيع قليلة، خاصة أننا نخطط لجولة قوية على الملاعب الترابية تبدأ ببطولة روما أول مايو، مرورا بالمغرب، ثم بطولة رولان جاروس، إحدى أقوى البطولات العالمية في نهاية مايو".

وأتم: "أتمنى كل التوفيق للفريق المصري، والذي يضم مجموعة من اللاعبات الموهوبات، وعناصر من نجوم المستقبل في التنس المصري، وثقتنا كبيرة في الفريق بقيادة المدير الفني  مصطفى نعيم، ضياء نبيل، وإدارة الاتحاد المصري ورئيسه إسماعيل الشافعي في تحقيق النتائج المرجوة".

الجدير بالذكر أن ميار شريف، التي دخلت ضمن أفضل 50 لاعبة مصنفة عالميا العام الماضي، هي قائد فريق السيدات المصري، وساهمت في وصول الفريق للمجموعة الأولى والتي تنافس فيها منتخبات قوية، وذلك بعد فوزها في منافسات الفردي والزوجي العام الماضي.

ميار ميار شريف بطلة التنس المصرية بطلة التنس المصرية ميار شريف فوق الشوكية بالزراع ا

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