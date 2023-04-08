البتروكيماويات: إضافة مفاعـلـين جـديدين لمصنع الـPVC لرفع الطاقة الإنتاجية

كشف الكيميائي أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات، أن الفترة الأخيرة شهدت إضـافـة مـفـاعـلـيـن جـديـديـن لمصنـع الـ PVC لرفع الـطـاقـة الإنتاجية من 80 ألـف طـن إلـى ١٢٠ ألف طـن PVC سـنـويـا.

وقال: «بالفعل انعكست تلك الجهود التطويرية على أداء المجمـع خلال النصف الأول مـن الـعـام المالي الحالـي وتحققت فيه الخطة الإنتاجيـة بـواقـع ١٠٦٪ لمصـنـع PVC (الـبـولـي فـيـنـيـل كــورايد) و۱۱۷٪ بالنسبة للصـودا الكاوية».

وتابع أن هناك تعاونا كبيرا بين الشقيقة المتخصصة في مجـال التصميمات الهندسية والإنشاءات والصيانـة البترولية ومنها (بتروجـت - صـان مصر - إنبي - غاز مصر – بترومنت - بتروسـيـف) الـتـطـويـر والإحـلال والـتـجـديـد الشامل لجميـع وحـدات ومصانـع الشركة المختلفـة.