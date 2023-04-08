السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركته في لقاء إيفرتون.. راشفورد يحقق رقمًا قياسيًا مع مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد في
ماركوس راشفورد في مباراة مان يونايتد وإيفرتون

تشهد مباراة مانشستر يونايتد، وضيفه إيفرتون، والتي تجرى حاليًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رقمًا قياسيًا رائعًا لماركوس راشفورد، نجم فريق "الشياطين الحمر".

وذكر مانشستر يونايتد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مباراة اليوم تحمل رقم 350 لراشفورد في كافة المسابقات مع "الشياطين الحمر".

وكان راشفورد، قد شارك مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، خلال موسم 2015-2016، تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال، وهو في سن 18 عامًا.

وسرعان ما تحول إلى أحد من أهم اللاعب في تشكيلة "مان يونايتد"، ليحقق معه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في موسمه الأول، قبل أن يحصد مع الفريق لقبي كأس الرابطة والدوري الأوروبي في موسم (2016-2017)، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. 

ويقدم راشفورد، البالغ من العمر 25 عامًا، أداءًا رائعًا مع مانشستر يونايتد، خلال الموسم الحالي، حيث أحرز حتى الآن 28 هدفا في 46 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" في كافة المسابقات، من بينها 15 مباراة في "البريميرليج".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع، في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 53 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد، الذي يحل في المركز الثالث، بينما يحتل إيفرتون، المركز السادس عشر، برصيد 27 نقطة.

 

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز ماركوس راشفورد الدورى الانجليزى

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