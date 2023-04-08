مصرع وإصابة 16 شخصًا فى تصادم "ميكروباص" وجرار زراعى بالجيزة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، كما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم بمدخل طريق الكريمات بالجيزة، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل الضحايا إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروع إثر اصطدام سيارة ميكروباص بجرار زراعي بطريق الكريمات، ووجود وفيات ومصابين، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبيّن تصادم سيارة ميكروباص أجرة بجرار زراعي، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين بمدخل طريق الكريمات جنوب الجيزة، تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، دفعت بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والأوناش لرفع حطام السيارات وإعادة حركة الطريق إلى طبيعتها مرة أخرى، وتم فتح الطريق أمام حركة الموصلات وإعادتها إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.