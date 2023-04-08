السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فطارك عندنا| طريقة عمل شيش طاووق رمضان خطوة بخطوة (فيديو)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الفراخ من الأطعمة المميزة في رمضان، تطبخ بأكثر من طريقة، لذا نقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق

المقادير:

صدر دجاج مخلى

2ثمرة طماطم كبيرة

2 ثمرة بصل كبير

2 ثمرة فلفل أحمر حار

عصير 1 ليمونة

4 ملاعق زبادى

3 ملاعق زيت زيتون

كزبرة وفلفل أسود

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح حسب الرغبة

 

طريقة التحضير:

خطوات التحضير:

يجهيز الدجاج المخلى ويقطع إلى مكعبات كبيرة

يقطع الفلفل الأحمر إلى شرائح كبيرة بعد تنظيفه من البذور

يقطع البصل لمكعبات كبيرة مع الطماطم

تدخل مكعبات صدور الدجاج على أسياخ خشبية 

مكعب من الدجاج ثم قطعه بصل، ثم شريحة طماطم

فى وعاء عميق، ضعى زيت الزيتون مع الزبادى والكزبرة وباقي البهارات

توضع أسياخ الشيش طاووق فى هذه التتبيلة لمدة 30 دقيقة.

توضع أسياخ الشيش في  صينية فرن عميقة 

يسخن الفرن جيداً خاصة الشوايه، ومن ثم ضعى الصينية بداخلها

تترك الأسياخ لمدة 10 دقائق ثم قومى بتقليب الأسياخ

اخرجى الأسياخ واجعليها تستريح قليلاً، ثم قدميها ساخنة.

نقدمها مع الأرز البسمتى 

طريقة عمل الأرز البسمتى 

المكونات :

3 أكواب من الأرز البسمتي

6 أكواب من المرقة 

1 ملعقة كبيرة من السمنة

1 ملعقة كبيرة من الزيت

5 فصوص حبهان (هيل)

2 عود قرفة

5 حبات من الفلفل الأسود

5 حبات من القرنف

بهارات الأرز البسمتي الأصفر

1 ملعقة صغيرة من الكركم

رشة زعفران

2 ورق لورا

طريقة عمل الأرز البسمتي 

  • نقوم بغسل  الأرز جيدًا و انقعيه لمدة نصف ساعة ثم صفيه من الماء الزائد.
  • نضع الشوربة على النار حتى تغلي , أو نذوب مكعبين من مرقة الدجاج في 6 أكواب من الماء المغلي.
  • نضع السمنة و الزيت في إناء على النار حتى تسخن ثم نضيف الأرز البسمتى و الفلفل الأسود و أعواد القرفة و ورق اللورا و القرنفل و الحبهان و الكركم  ونشوحهم على النار لمدة دقيقتين .
  • نقوم بتغطية الحلة حتى يتشرب الأرز المرقة, ومن ثم نقلب ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.
  • نرفعه من على النار و ضعيه في طبق التقديم .
طريقة عمل الأرز البسمتي الفراخ من الاطعمة المميزة طريقة عمل الشيش طاووق الشيش طاووق عمل الشيش طاووق

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

«الفاتورة الإلكترونية» في ندوة لمصلحة الضرائب مع شعبة المنتجات البترولية

«المصرى للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن تحديات السوق لتجنب آثار التضخم

"فاو": التجارة تساعد البلدان فى التغلب على قيود محدودية الموارد المائية

إخماد حريق اشتعل بمحل جزارة فى العجوزة بالجيزة

تفاصيل التعاقد وقيمة راتب المدير الفنى الجديد للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب