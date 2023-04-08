فطارك عندنا| طريقة عمل شيش طاووق رمضان خطوة بخطوة (فيديو)

الفراخ من الأطعمة المميزة في رمضان، تطبخ بأكثر من طريقة، لذا نقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق

المقادير:

صدر دجاج مخلى

2ثمرة طماطم كبيرة

2 ثمرة بصل كبير

2 ثمرة فلفل أحمر حار

عصير 1 ليمونة

4 ملاعق زبادى

3 ملاعق زيت زيتون

كزبرة وفلفل أسود

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير:

خطوات التحضير:

يجهيز الدجاج المخلى ويقطع إلى مكعبات كبيرة

يقطع الفلفل الأحمر إلى شرائح كبيرة بعد تنظيفه من البذور

يقطع البصل لمكعبات كبيرة مع الطماطم

تدخل مكعبات صدور الدجاج على أسياخ خشبية

مكعب من الدجاج ثم قطعه بصل، ثم شريحة طماطم

فى وعاء عميق، ضعى زيت الزيتون مع الزبادى والكزبرة وباقي البهارات

توضع أسياخ الشيش طاووق فى هذه التتبيلة لمدة 30 دقيقة.

توضع أسياخ الشيش في صينية فرن عميقة

يسخن الفرن جيداً خاصة الشوايه، ومن ثم ضعى الصينية بداخلها

تترك الأسياخ لمدة 10 دقائق ثم قومى بتقليب الأسياخ

اخرجى الأسياخ واجعليها تستريح قليلاً، ثم قدميها ساخنة.

نقدمها مع الأرز البسمتى

طريقة عمل الأرز البسمتى

المكونات :

3 أكواب من الأرز البسمتي

6 أكواب من المرقة

1 ملعقة كبيرة من السمنة

1 ملعقة كبيرة من الزيت

5 فصوص حبهان (هيل)

2 عود قرفة

5 حبات من الفلفل الأسود

5 حبات من القرنف

بهارات الأرز البسمتي الأصفر

1 ملعقة صغيرة من الكركم

رشة زعفران

2 ورق لورا

طريقة عمل الأرز البسمتي