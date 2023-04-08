السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شبكة الطوارئ والسلامة بالإسماعيلية والقناة «كلمة سر» مواجهة الأزمات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استطاعت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية وإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإقليم القناة، في حل العديد من المشاكل والأزمات فضلا على سرعة التعامل مع الكوارث واللستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، بناء على تعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بسرعة التعامل مع الأزمات والكوارث بمحافظة الإسماعيلية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل بالتنسيق مع جميع مقدمى خدمات الطوارئ والمديريات والشركات ووحدات التنمية المحلية للمحافظة.

وأعلن المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية لإقليم القناة وسيناء في بيان عن تلقيهم في الفترة من ١-١-٢٠٢٣ حتى ٣١-٣-٢٠٢٣، (١٠٨٦) بلاغ استغاثة متنوع، منها عدد (٤٤١) بلاغ يخص حوادث السير، ووعدد (٢٠٣) بلاغ بحرائق، وعدد (٨٢) حوادث متنوعة اخرى، وكذلك عدد  (١٤٧) بلاغ خاص بانقطاع مياه الشرب، وعدد  (١٢٠) بلاغ خاص بالصرف الصحى و(٩٣) بلاغا خاصا بانقطاع الكهرباء وميل او سقوط اعمدة بالكهرباء، وعدد (٣) بلاغ تسرب غاز. 

وأوضحت  الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى محافظة الإسماعيلية خلال بيانها أنها تقوم بإعداد الخطط  والسيناريوهات الخاصة بالأزمات والتدريب عليها، كالتدريب على إخلاء المدارس والجهات الحكومية فى حالة وقوع زلزال أو حريق، ومتابعة تواجد السلع بالأسواق ومتابعة الأسعار والمنافذ التجارية، ومتابعة التعديات على الأراضى الزراعية وفق منظومة المتغيرات المكانية بالأقمار الصناعية ومتابعة المسطحات الخضراء والتشجير والحدائق.

وتستقبل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، شكاوى واستغاثات المواطنين على مدار ٢٤ ساعة على الخط الساخن ١١٤
أو من التليفون الأرضى ٣١٣٦٦٦١ -٣١٣٦٦٦٢ -٣٣٨٠٢٤١ أو عبر واتساب ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧ أو موبايل ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧.

الشبكة الوطنية للطوارئ بإقليم القناة مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء هنرى إبراهيم الإسماعيلية

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