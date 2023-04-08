السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد داغر يتابع سير الأعمال الإنشائية في مسرح أوبرا الجيزة بـ 6 أكتوبر

دار الأوبرا
دار الأوبرا

تابع الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، سير الأعمال الإنشائية في مسرح الأوبرا بالجيزة بمدينة 6 أكتوبر؛ للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال المبنى الفني العملاق الذي يضم قاعات تدريبات مركز تنمية المواهب ويستوعب مئات الدارسين من أبناء مدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد والمناطق والأحياء المجاورة، بالإضافة إلى الجناح الإداري وأماكن الخدمات الأخرى المخصصة لخدمة كل العروض الفنية وهي مسرحًا يتسع لـ 1200 مشاهد، مبنى لصالات تدريب الباليه والموسيقى وقاعات للفنون التشكيلية ومبنى للورش واستديوهات للصوت والتصوير ومكتبة صوتية ومرئية ومخازن للديكور، إلى جانب ساحة لانتظار السيارات تتسع لعدد ٥٠٠ سيارة.

وقال داغر، إن أوبرا الجيزة بمدينة 6 اكتوبر تعد رافدًا جديدًا لمسارح الأوبرا المصرية؛ لتقديم خدمة ثقافية وفنية لأهالي وأبناء مدينتيّ أكتوبر وزايد والأحياء المحيطة بهما وما يجاورها من مناطق، وأضاف أنها نافذة لعرض الفنون الجادة التي تختص بها الأوبرا، باعتبارها من المشروعات الكبري التي تعد امتدادًا للتوسع المستهدف لتقديم كل أشكال الفنون بمفهومها الحديث والمتطور في مختلف أرجاء مصر، مشيرًا إلى موقعها المميز الذي يتوسط الأحياء السكنية ومنطقة الجامعات.

وتابع أن العمل الفني سيبدأ بتأسيس مركز لتنمية المواهب يعمل على اكتشاف النابغين والموهوبين في مختلف مجالات الموسيقي والغناء والبالية، وأشاد بالمستوي المميز للاعمال الإنشائية بالمشروع والتى تم تصميمها طبقا للمواصفات العالمية، مشددًا على ضرورة تسليم الأعمال في المواعيد المقررة تمهيدا للافتتاح خلال العام الجاري.

وبدأت فكرة مشروع مسرح أوبرا الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر عام ١٩٩٤ أثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري، رئاسة دار الأوبرا المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة، ليُقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون، وتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري فاز بها الدكتور المهندس مراد عبدالقادر، من جامعة عين شمس، لتكون بمثابة ملتقى متكامل للثقافة والفنون على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث بإجمالي مساحة 26 ألف متر مربع تم البناء على 12 ألف متر مربع منها واستغلال باقي المساحة المخصصة كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا مسرح الأوبرا بالجيزة رافدا جديدا لمسارح الاوبرا المصرية العروض الفنية

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