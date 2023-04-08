السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة العراقية تدين الاعتداء على مطار السليمانية

ارشيفية
ارشيفية

أعربت الرئاسة العراقية، اليوم، عن إدانتها الاعتداء على مطار السليمانية الدولي، فيما طالبت الحكومة التركية بتحمل المسئولية وتقديم اعتذار رسمي.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان: «تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته، فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

وطالبت الرئاسة العراقية الحكومة التركية بتحمل المسئولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية، مشددة بالقول: «في حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا». 

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