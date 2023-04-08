الحرازين يكشف خطة نتنياهو للخروج من أزماته الداخلية: "يبث الرعب لدى المستوطنين"

كشف الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، خطة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، للخروج من أزمات فشله في السياسة الخارجية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينينة، والداخلية فيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي ومواجهة التظاهرات التي خرجت تطالب بوقف الإصلاحات القضائية.

العملية المزدوجة

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الإدارة الأمريكية اختلفت بعد العملية المزدوجة في تل أبيب اليوم، واًصبحت تتضامن مع دولة الاحتلال، معتبرًا أنه سيناريو افتعله نتنياهو للخروج من أزمته، حيث كان متوقعا غدا تحرك مسيرات استكمالا لمسيرات وقف الإصلاحات القضائية، واليوم رئيس بلدية تل أبيب يدعو المتظاهرين لعدم الخروج والالتفاف حول الحكومة.

ولفت إلى أنه وجهت اتهامات للمعارضة أنها تساعد الأعداء على تهديد أمن إسرائيل، واستطاع نتنياهو يصدر الأزمة، ومجموعة من الأزمات، منها بث حالة رعب لدى المجتمع الإسرائيل ودعوتهم لعدم الخروج بزعم أن هناك تهديد أمني، ووجه اتهام للمعارضة أنها تساعد على تضييع أمن إسرائيل.

وأردف: “استطاع نتنياهو يعيد التعاطف الأمريكي مع دولة الاحتلال، رغم أن أمريكا كانت ترفض استقبال نتنياهو في البيت الأبيض”.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تقبل أي تفاوض أو تهدئة، حيث تحرص دائمًا على تعبئة جيشها وتزويد عدد جنودها، مردفا: "الجميع لاحظ خلال الانتخابات الأخيرة اتجاه إسرائيل نحو اليمين واليمين المتطرف سوف يجلب لهم الكثير والكثير الأضرار والعواقب".

المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية

وأشار إلى، أن دعوة إسرائيل إلى حمل السلاح ومواجهة من يتبنون سياسة اليسار الإسرائيلي سوف تعمل على تفتيت هذه الدولة الإسرائيلية، لذا إسرائيل تريد أن تبعد أنظار المجتمع الدولي عنها الآن حتى تستطيع التغظية على أحداثها الداخلية.

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