إقبال كبير من الجمهور على معرض فيصل للكتاب (صور)

شهد معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على أجنحة دور النشر المشاركة فيه، وأجنحة قطاعات وزارة الثقافة.

إقبال كبير من الجمهور على معرض فيصل للكتاب

إقبال كبير من الجمهور على معرض فيصل للكتاب

وحظى جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعدد كبير من الجمهور اليوم، للاستفادة من العروض المقدمة على إصداراتها الموجودة في الجناح، والاستفادة من مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي تقدم كتبًا بأسعار تبدأ من جنيهًا واحدًا حتى عشرون جنيهًا، فضلًا عن التخفيضات الأخرى على المؤلفات التي يزيد سعرها عن عشرون جنيهًا.

وحققت دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام، والتي يبلغ عددها ما يقرب من ٣٠ ناشرًا، مبيعات جيدة، مع الإقبال الكبير على المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم ١٢ من شهر أبريل الجاري، بمنطقة الطالبية بحي فيصل بمحافظة الجيزة.

إقبال كبير من الجمهور على معرض فيصل للكتاب

إقبال كبير من الجمهور على معرض فيصل للكتاب



وتقدم الهيئة العامة للكتاب، في جناحها بالمعرض مجموعة كبيرة من إصداراتها الحديثة، والقديمة، لتشجيع الزوار على القراءة واقتناء الكتب، سواء في مجال الأدب، أو الفكر، أو التاريخ، أو الفلسفة، أو الثقافة الشعبية، أو التراث.

كما يُقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 45% على عدد من إصدارات الكتب، وذلك ضمن مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، والتي انطلقت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الأخيرة، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على عدد من الإصدارات التي تتراوح أسعارها مابين 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، والتي نستهدف من خلالها استفادة قطاع عريض من الجمهور المصري باقتناء الكتب بتكلفة منخفضة.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء الأحد الماضي، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل.