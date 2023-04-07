السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان في الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أسوان بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.

تقدم أحمد ياسر ريان لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 23 بعد عرضية من محمد عنتر قابلها ريان برأسية قوية في الشباك.

فيما جاء هدف أسوان والتعادل في الدقيقة 45 بعدما أرسل علي فتحي تمريرة عرضية رائعة من جهة اليسار قابلها ديلسون كاموني براسية من على القائم الأول مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند 28 نقطة في المركز العاشر كما رفع فريق أسوان رصيده إلى 28 نقطة أيضا لكن متأخر بفارق النقاط في المركز الثاني عشر.

أسوان و سيراميكا كليوباترا أسوان سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتااز

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

مسلسل ضرب نار الحلقة 16.. "الكوماندا" يسعى للانتقام من "مهرة"

ترحيل عصابة يابانية من كمبوديا بعد الاحتيال بالهواتف

"ضرب نار" الحلقه 16.. "الكوماندا" يعثر على "مهرة" ويهدد بقتل ابنها

“حضرة العمدة” الحلقة 16.. روبي تهاجم أحمد رزق بسبب “سامر ضرغام”

حكاوي القهاوي داخل مصانع "بابل".. الشيخ الشعراوي كان يطلب جزم "ثعبان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (2).. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب

نتنياهو يوجه بـ«تعبئة قوات» الشرطة والجيش بعد الهجوم المزدوج فى تل أبيب

عملية دهس وإطلاق نار فى تل أبيب.. مقتل إسرائيلى وإصابة 6