التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا وأسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أسوان بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.

تقدم أحمد ياسر ريان لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 23 بعد عرضية من محمد عنتر قابلها ريان برأسية قوية في الشباك.

فيما جاء هدف أسوان والتعادل في الدقيقة 45 بعدما أرسل علي فتحي تمريرة عرضية رائعة من جهة اليسار قابلها ديلسون كاموني براسية من على القائم الأول مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند 28 نقطة في المركز العاشر كما رفع فريق أسوان رصيده إلى 28 نقطة أيضا لكن متأخر بفارق النقاط في المركز الثاني عشر.