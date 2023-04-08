السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب خنجر وقبضة حديدية و3 قطع من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة محمد دياب مدير الإدارة، من ضبط خنجر وقبضة وطلقة نارية و٣ قطع من جوهر الحشيش المخدر، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

 

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبدالعال مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون سلاح أبيض داخل حقائب الراكب، قام  بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خنجر، قام أحمد عمر كحك مدير الجمرك، بتكليف تامر عادل مدير الحركة، وأحمد محمد عبد السلام ووليد جمال وأحمد عبد السلام مأمورى الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود خنجر و٣ قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٤ جرام وقبضة حديدية وطلقة نارية صالحة للاستعمال.

 

وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأن القبضة والخنجر والطلقة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.


وقرر الدكتور أحمد سعد مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

إجراءات تفتيش الركاب إدارة الحماية المدنية اجراءات X-RAY ب أجر ئيس أحمد

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ضبط محاولة تهريب خنجر وقبضة حديدية و3 قطع من مخدر الحشيش بمطار القاهرة

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