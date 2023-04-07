الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان: تأخر توقيع الاتفاق النهائي بعد التفاهمات بشأن الإصلاح الأمني والعسكري بالسودان

البرهان
البرهان

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش لا يسعى لإثارة الفتن وصبرنا ليس ضعفا.

وتابع البرهان اليوم الجمعة: "ملتزمون بالعملية السياسية ولسنا في عداوة مع أحد، وأعلن تأخر توقيع الاتفاق النهائي بعد التفاهمات بشأن الإصلاح الأمني والعسكري بالسودان.  

وقال الخبير السوداني البشير دهب، إنه كان من المقرر توقيع وثيقة الاتفاق السياسي بشكل نهائي يوم الخميس، بين قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي “ من جانب والقوات المسلحة السودانية والدعم السريع من جانب آخر.

وتابع أنه رغم تضمين الاتفاق بنوداً شاملة لإعادة هيكلة جميع هياكل السلطات الثلاثة في البلاد تنفيذية وتشريعية وقضائية، إلا أن الطرفين لم ينجحا في توقيعه في التوقيت المتفق عليه.

الجيش السوداني السودان اثارةالفتن البرهان ضفعا

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