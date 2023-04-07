إنتر يواصل السقوط بالتعادل مع ساليرنيتانا فى الدورى الإيطالى

سقط فريق إنتر في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ساليرنيتانا، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيريا إيا" موسم 2022-2023.

افتتح الألماني روبين جوسينس التسجيل لـ إنتر بهدف أول في الدقيقة السادسة من متابعة لتمريرة زميله البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكاد نيكولو باريلا أن يُضيف الهدف الثاني لـ إنتر في الدقيقة 49، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 65، أرسل أسلاني كرة عرضية ليُقابلها روميلو لوكاكو، لتصطدم تسديدته بالعارضة، ومن ثم ترتد له، لكن أوشوا حارس مرمى ساليرنيتانا أخرج الكرة قبل أن تسكن مرماه.

وفي الدقيقة 71، تصدت العارضة لتسديدة المهاجم السنغالي بولاي ديا لاعب ساليرنيتانا.

واستطاع أنطونيو كاندريفا تسجيل هدف التعادل لـ ساليرنيتانا في الدقيقة 90، من كرة عرضية من الجهة اليمنى، غالطت الكاميروني أونانا حارس مرمى إنتر، وسكنت شباكه، لينتهي اللقاء بدون فائز، واقتسام الفريقين للنقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنتر لـ 51 نقطة في المركز الرابع، ورصيد ساليرنيتانا لـ 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسقط إنتر ميلان في فخ التعادل بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإيطالي، وقد رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 20 نقطة خلف المتصدر نابولي وأربع نقاط خلف لاتسيو، بينما يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام ميلان وبفارق نقطة واحدة أمام روما.

ويلعب فريق نابولي متصدر جدول الدوري الإيطالي، في الوقت الحالي، أمام ليتشي، ضمن منافسات ذات الجولة.

ويخوض ميلان مباراته بالمرحلة نفسها أمام إمبولي في وقت لاحق اليوم كما يلتقي روما مع تورينو غدا السبت.

وتعادل ساليرنيتانا للمباراة الخامسة على التوالي ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.