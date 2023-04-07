«المحاكمات فى أسبوع».. تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته و12 متهمًا فى قضية تهريب الآثار

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

20 أبريل.. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلغاء رسوم تنمية الصادر على واردات الحديد

حددت محكمة مجلس الدولة، جلسة 20 أبريل 2023 للنظر في الدعوى المقامة من أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن إحدى شركات الحديد، والمقيدة برقم 42696 لسنة 77 ق أمام مجلس الدولة، والتي تطالب بإلغاء منشور استيراد رقم 15 لسنة 2020 الخاص بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020، على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية.

تأجيل محاكمة صاحب كافيه في اتهامه بقتل زوجته بالنزهة لـ7مايو

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة الي جلسة 7 مايو المقبل.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ح.أ" 42 سنة، مالك كافيه، لأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة قتل المجني عليها "رباب.م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لارتيابه في سلوكها وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أخرج سلاحًا أبيض - تالي وصفه - وكال إليها عدة طعنات حتى خارت قواها ثم أمسك سلاحًا أبيض آخر وأحدث جرحًا بعنقها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

13 مايو.. الحكم في دعوى بطلان مادة من لائحة العاملين بالصحافة

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة (52) من لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 المعدلة بالقرار رقم 5 لسنة 1993، للحكم بجلسة 13 مايو.

حملت الدعوى رقم 57 لسنة 43 دستورية جديدة، مقامة من مصطفى حافظ الدري ضد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وآخر.

تأجيل استكمال محاكمة 12 متهمًا فى قضية تهريب الآثار

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 12 متهمًا، بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريًّا، لاتهامهم بـ"تهريب آثار"، بعدما ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي لجلسة 7 مايو.

بداية الواقعة عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت التحقيقات في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أمريكي و12 مصريًا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، وذلك بعد ضبط المتهم الأول الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، أن المتهم الأول، تم ضبطه وبحوزته 360 قطعة أثرية حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين.