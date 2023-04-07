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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكورة فى رمضان.. منتخب مصر يتعادل مع كولومبيا سلبيًا قبل انطلاق مونديال 2018

مباراة مصر وكولومبيا
مباراة مصر وكولومبيا ام 2018

في السابع عشر من شهر رمضان الموافق 1 يونيو 2018 خاض منتخب مصر مباراة ودية أمام المنتخب الكولومبي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأقيمت المباراة باستاد أتليتي أزوري دى إيطاليا بمدينة بيرجامو الإيطالية وأدارها الحكم الإيطالي باولو سيليفو مازوليني وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر دفع في بداية المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير ومحمد عبدالشافي في الدفاع وعبدالله السعيد وسام مرسي وطارق حامد ومحمود تريزيجيه في الوسط ورمضان صبحي ومروان محسن في الهجوم.

سيطر لاعبو منتخب مصر على الكرة وحاولوا اختراق الدفاع الكولومبي بأكثر من طريقة سواء من على الجانبين أو العمق ولكن كل المحاولت فشلت أمام دفاع كولومبيا وفشل عبدالله السعيد في استغلال تمريرة رائعة من محمود تريزيجيه أمام المرمى ونجح الحارس الكولومبي في الإمساك بالكرة.

كاد أندريس أوريبي يهز شباك الفراعنة من كرة عرضية خرج اليها محمد الشناوى في توقيت خاطئ وسددها أندريس أوريبي بجوار القائم.

وأهدر أحمد حجازى لاعب المنتخب فرصة عندما تلقى كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد لكنها مرت من أمام حجازى والمرمى خال من الحارس.

وأنقذ محمد الشناوى مرماه من هدف مؤكد إثر تسديدة خاميس رودريجيز، ورد رمضان صبحى بضربة رأس قوية تصدى لها حارس كولومبيا.

في بداية الشوط الثاني لعب عصام الحضري بدلا من محمد الشناوي وفي الدقيقة 58 لعب أحمد المحمدي بدلا من محمود تريزيجيه وفي الدقيقة 63 لعب محمود كهربا بدلا من مروان محسن وفي الدقيقة 67 لعب عمرو وردة بدلا من رمضان صبحي وفي الدقيقة 68 لعب محمود عبدالعزيز بدلا من سام مرسي وفي الدقيقة 80 لعب شيكابالا بدلا من عبدالله السعيد.

حاول عبدالله السعيد تهديد مرمى كولومبيا بتسديدة قوية إثر تمريرة رائعة من مروان محسن على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة، وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كانت هجمة خطيرة للمنتخب الكولومبى ووصلت الكرة إلى خاميس رود ريجيز داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لكنها اصطدمت بسعد سمير لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

منتخب مصر منتخب كولومبيا الأرجنتيني هيكتور كوبر عبد الله السعيد احمد حجازى

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