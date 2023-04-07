ضبط 2.5 كيلو هيروين في شبين القناطر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم(كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام- 3 هواتف محمولة - ميزان حساس- سلاح أبيض- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(210 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.