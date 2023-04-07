الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2.5 كيلو هيروين في شبين القناطر

هيروين
هيروين

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم(كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام- 3 هواتف محمولة - ميزان حساس- سلاح أبيض- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(210 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإتجار بالمواد المخدر الأسلحة والذخائر غير المرخصة الذخائر غير المرخصة التنسيق مع الجهات المعنية القناطر الخيرية بالقليوبية بالمواد المخدرة

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