الشيخ يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراتي اليوم

احتفظ أحمد الشيخ نجم غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد عشرة أهداف بعد انتهاء الأسبوع الثالث والعشرين، وانطلاق مواجهات الأسبوع الرابع العشرين اليوم بمباراتي المصري مع حرس الحدود وأسوان مع سيراميكا كليوباترا.

ويحتل الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 9 أهداف يليه أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان ولكل منهما 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 10 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

2- الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 9 أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

3- أحمد سيد زيزو "الزمالك"، ومحمد حمدي زكي "أسوان"، ولكل منهما 8 أهداف.

4- رمضان صبحي "بيراميدز"، والتونسي رفيق كابو "إنبي"، والجزائري رزقي حمرون "فاركو"، ولكل منهم 7 أهداف.

5- محمد شريف "الأهلي"، وأحمد ياسر ريان “سيراميكا كليوباترا”، وكريم بامبو “البنك الأهلي”، ولكل منهما 6 أهداف.

6- محمد الشامي “الإسماعيلي ”، ومروان حمدي "المصري"، ومصطفى فتحي “بيراميدز”، وحسام حسن “سموحة”، والأوغندي جوزيف أوشايا، وعبدالرحمن خالد، والنيجيري جون أوكلي “المقاولون”، وكريم طارق "طلائع الجيش"، ومحمد رضا ومروان محسن “ فيوتشر”، وسمير فكري "الداخلية "، ومصطفى زيكو "حرس الحدود"، ولكل منهم خمسة أهداف.

7- التونسي علي معلولي “ الأهلي ” وسف أسامة نبيه "الزمالك"، ومحمود علاء “الاتحاد السكندري”، ومحمد عبداللطيف جريندو “المصري”، والغاني بنجامين بواتينج "سموحة"، والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز"، وعمر سافيولا "المقاولون"، وعلي فوزي وأحمد أمين أوفا “إنبي”، وإسلام محارب “طلائع الجيش”، ومحمد هلال “البنك الأهلي”، والنيجيري جابريل أوروك “غزل المحلة”، ولكل منهم 4 أهداف.

8- عمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا "الأهلي"، والتونسي سيف الجزيري “الزمالك”، والتونسي إلياس الجلاصي "المصري"، والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن "الاتحاد"، وإبراهيم عادل والتونسي فخر الدين بن يوسف "بيراميدز"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9- حسين فيصل "سموحة"، وخالد قمر وأحمد سمير "طلائع الجيش"، والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبدالواحد "فيوتشر، ومحمود قاعود "البنك الأهلي"، والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا"، والأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج "الزمالك"، ومصطفى فوزي والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية"، ولكل منهم 3 أهداف.

10- كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة "الأهلي"، وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا "الزمالك"، ولكل منهم هدفان.