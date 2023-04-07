الزمالك والبنك الأهلي وديربي إسكندراني.. مواعيد منافسات الجولة الـ24 للدوري الممتاز

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2022/2023)، والتي تشهد إقامة 6 مباريات فقط مع تأجيل مواجهتين أخريين.

وتقام المباريات على مدار 3 أيام منفصلة، ويغيب الثنائي الأهلي وبيراميدز عن هذه الجولة، نظرا لارتباطهم بالقمة المرتقبة بينهما على لقب نهائي كأس مصر نسخة (2021/2022)، الاثنين المقبل، في تمام التاسعة والربع مساءا، في سهرة رمضانية كروية على ستاد القاهرة الدولي.

حيث تم تأجيل مواجهتي فيوتشر والأهلي وبيراميدز والإسماعيلي لوقت لاحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة ولجنة المسابقات فيما بعد.

ونرصد لكم في السطور التالية، مواعيد منافسات الأسبوع الـ24 للدوري

الجمعة 7/4/2023

المصري البورسعيدي & حرس الحدود.. ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكنت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أسوان & سيراميكا كليوباترا.. ستاد أسوان.

وكان سيراميكا تمكن من حسم مواجهة الدور الأول لصالحه بنتيجة 3/2.

الأحد 9/4/2023

الزمالك & البنك الأهلي.. ستاد القاهرة الدولي.

وكان الفارس الأبيض خطف فوزا قاتلا بهدف نظيف في مواجهة الدور الأول.

إنبي & المقاولون العرب.. ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

واستطاع ذئاب الجبل التفوق على زعيم الكرة البترولية بنتيجة 3/2، خلال مواجهة الدور الأول.

سموحة & الداخلية.. ستاد الإسكندرية.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الدور الأول.

الاثنين 10/4/2023

فاركو & الاتحاد السكندري.. ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

وتقام جميع هذه المباريات، في أجواء رمضانية كريمة، في تمام التاسعة والربع مساءا.