الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بشارة يترأس عشية عيد البشارة بكنيسة القديس بطرس وبولس بأبوقرقاص

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك عشية عيد البشارة المجيد، بكنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة فانوس.

وكان يرافقه الأب القمص دانيال اسحق راعي كنيسة الملاك بالهريف، وكان في استقبالهم الاب متي رزق راعي الكنيسة ولفيف من الشعب. 
تخلل برنامج  الزيارة افتقاد أبناء الرعية ولقاء مع مسئولين الأنشطة والخدمات، وبدأ الاحتفال بتقديم كورال يسوع فرحي مجموعة ترانيم  بهذه المناسبة، و قدم الاب دانيال تأمل من مزمور11،  لماذا تقف بعيدا والي متي يارب تنساني، الله لا يترك احد ويهتم بكل الخليقة. 

 وألقى نيافته العظة عن رسالة الله لك لا تخف لأني معك رسالة اطمئنان . وعيد البشارة يحمل لنا السلام والمحبة . هذه المحبة التي عاشها يسوع في حياته وعلي الصليب ونحن نستعد لنعيش اسبوع الحب في الم لكن بحب .هكذا احب الله العالم،  وقدم الاب متي كلمة شكر علي حضور نيافته وفي ختام الصلاة منح نيافته البركة الرسولية للحاضرين.

وتحتفل الكنائس اليوم بعيد البشارة، بإقامة صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس المسيحية.

- عيد البشارة

وعيد "البشارة" هو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع، فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد.

وذكر قداسة البابا تواضروس الثاني في أحد عظاته الأسبوعية، أن عيد البشارة هذا العام سيتزامن مع جمعة ختام الصوم المقدس.
وقال قداسته، إن اللجنة الطقسية للمجمع المقدس المتمثلة في مقررها نيافة الأنبا بنيامين والعديد من الآباء الأساقفة والكهنة التي اجتمعت لدراسة هذا الموضوع لأن عيد البشارة من الأعياد السيدية الكبرى لذلك قررت اللجنة الاحتفال بعيد البشارة يوم 7 ابريل الموافق 29 برمهات.

الصوم الأربعيني الصوم الأربعيني المقدس القديس بطرس الكاثوليك إيبارشية أبوقرقاص وملوي

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