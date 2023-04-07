الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل حول الهجوم الصاروخى من لبنان: لم يكن حزب الله

اطلاق صواريخ
اطلاق صواريخ

نفت إسرائيل أن يكون حزب الله وراء الهجمات الصاروخية التي أطلقت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضي إسرائيل الشمالية.

وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل ريتشارد هيشت، للصحفيين: "نعلم علم اليقين بأنّ هذه نيران فلسطينية، قد يكون من أطلقها حماس، وقد يكون الجهاد، ما زلنا نحاول التوصّل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه النقطة، لكنّه لم يكن حزب الله"، القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان، المدعومة من طهران.

وأضاف "ننطلق من مبدأ أنّ حزب الله كان على الأرجح يعلم بأمر هذا القصف، وبأنّ لبنان يتحمّل قسمًا من المسؤولية"، مضيفًا: "نحن نحقّق أيضًا في تورّط إيراني محتمل".

ولم تعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها، ويعد هذا العدد الأكبر من الصواريخ التي تمّ إطلاقها باتجاه إسرائيل منذ العام 2006.

وأعلنت إسرائيل، أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلقت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحًا وأضرارًا مادّية، وحمّلت المسؤولية لمجموعات فلسطينية.

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