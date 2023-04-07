الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "الصحة" بمطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الأطفال

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، جولة مرورية على مستشفى الأطفال التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة. 

وبدأ وكيل صحة مطروح زيارته بالمرور على قسم الاستقبال ثم الأقسام الداخلية، بحضور الدكتورة هالة عبدالله مديرة المستشفى وحرص على الاستماع إلى المرضى، والتأكد من سرعة حصولهم على الخدمة الطبية دون أي تأخير. 

وخلال المرور تم عمل حلقه نقاشية مع رئيسة التمريض بالمستشفى حول الاحتياجات الفعلية من التمريض فى الفترة القادمة للعمل على توفيرها وسد النقص فى الفترة المقبلة.

وتابع وكيل صحة مطروح الأطفال بقسم رعاية الأطفال المعثور عليهم مؤكدا علي ضرورة التعامل معهم بالرفق ودون أي تقصير موجها بضرورة التقييم الدورى والمستمر للمشرفين على رعاية الأطفال بالمركز وتحت إشراف وكيل الوزارة شخصيا .

وفي نهاية الجولة قدم وكيل وزارة الصحة الشكر  لجميع العاملين بمستشفى الأطفال على الجهد المبذول تحت إشراف الدكتورة هالة عبد الله مديرة المستشفى وللقائمين على رعاية الأطفال المعثور عليهم تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت مدير الادارة.

جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
جولة وكيل صحة مطروح
الخدمات الطبية المقدمة للمرضى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام سير العمل توافر الادوية والمستلزمات الطبية رعاية الأطفال المعثور عليهم مستشفي الاطفال التخصصي

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