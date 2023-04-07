سيناريوهات مطروحة بعد إطلاق الصواريخ اللبنانية على المستوطنات الإسرائيلية

توقع المحلل والمفكر اللبناني محمد الرز، سيناريوهين مطروحين حول الأحداث المتسارعة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وفي طليعتها إطلاق عشرات الصواريخ من داخل لبنان على المستوطنات الإسرائيلية الشمالية.

وقال الرز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": " السيناريو الأول يرجح حربا محدودة تشنها إسرائيل على المقاومة اللبنانية والفلسطينية تحت شعار الرد على إطلاق الصواريخ، والمبرر الفعلي لهذه الحرب المحتملة هو هروب حكومة نتنياهو إلى الأمام للتخلص، أو على الأقل لتجميد، الاضطرابات الداخلية المتصاعدة داخل إسرائيل حول قضية التعديلات القضائية وسواها، بحيث تتجاوز المجموعات السياسية أزمات الداخل وتنهمك في المواجهات ضد ما تعتبره حرب الخارج على الكيان".

واعتبر أن بهذه الخطوة تلتقي إسرائيل مع الولايات المتحدة لمحاولة التشويش أو العرقلة للتطورات الاقليمية وفي مقدمتها الاتفاق الثلاثي في بكين، مضيفاً: “خاصة وأن هذه المحاولات بدأت مع جريمة اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء المستمر على المصلين والمعتكفين بداخله ومواصلة الغارات الجوية على المناطق السورية”.

محاولات إسرائيل لشق الصف العربي

كما أكد المحلل اللبناني أن وفي حال اشتعال المعارك التي تتهم إسرائيل إيران بالتسبب بها، فإن حكومة نتنياهو تهدف من ورائها إلى محاولة شق الصف العربي وقطع الطريق على خطوات التقارب المتسارعة بين عدد من الدول العربية وايران وبالتالي توقيف عجلة إطفاء التوترات الداخلية في الإقليم، مضيفاً:" خاصة إذا شاركت إيران وحلفائها في الرد على العدوان الإسرائيلي بشكل واسع" .

أردف: "أما السيناريو الثاني فيتمثل في عدم الذهاب إلى مثل هذه الحرب والاكتفاء بالرد عبر ما يسمى بالحرب المخابراتية، كالاغتيالات على سبيل المثال، وما يبرر هذا الاحتمال أن الظروف الداخلية والدولية غير مؤاتية لدخول حرب واسعة"، مستدللاً على ذلك باتهام الحكومة الإسرائيلية حركة حماس بالوقوف وراء إطلاق الصواريخ من لبنان، وفي المقابل أعلن حزب الله عدم مسؤوليته عن ذلك ووقف لبنان الرسمي ممثلا في رئاسة الحكومة ضد عملية إطلاق الصواريخ ، في الوقت الذي تجري اتصالات اميركية وأوروبية مع تل أبيب لعدم الانجرار وراء الحرب خاصة وأن المجتمع الدولي مشغول في قضايا أخرى أبرزها الحرب في أوكرانيا وتصاعد لغة المواجهات النووية .

ارتباك الحكومة الإسرائيلية

كما نوه الرز من جانبه، إلى أنه من هنا فإن الحكومة الإسرائيلية يعتريها الارتباك في مواجهة هذا التطور ضد المستوطنات الشمالية ، وهو ما عبر عنه عدد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين .

اختتم المحلل اللبناني حديثه قائلاً:" فالحرب ستكون لها مضاعفات خطيرة خاصة إذا اتسع ميدانها كما أن عدم الرد أو الرد المحدود ستكون له تأثيرات قوية على المجتمع الإسرائيلي وإدارة نتنياهو ، وستظهر الأيام القليلة ، أن لم يكن الساعات المقبلة، طبيعة الخيارات التي سيعتمدها كل طرف وسط عمليات الاستنفار القصوى لكل الأطراف".