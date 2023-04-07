الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

57٪ من الناخبين لا يوافقون على آداء الرئيس بايدن

جو بادين
جو بادين

أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، أن ثلث الأمريكيين فقط يعتبرون الرئيس جو بايدن جديرا بإعادة انتخابه لولاية ثانية العام المقبل.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته الشبكة  في شهر مارس الماضي أن تصنيف الإجماع على بايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى نسبة 42% عن 45% في يناير الماضي.

وفي الوقت نفسه، وبحسب البيانات الحديثة، فإن نسبة 57٪ من الناخبين لا يوافقون على أداء الرئيس بايدن في الوقت الحالي (مقابل نسبة 55٪ قبل شهرين).

وبشكل عام، عبّر 32٪ فقط عن ميلهم للاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس.

وكشف الاستطلاع أن الرئيس الأمريكي الحالي يتمتّع بأدنى مستوى من شعبيته بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، حيث يؤيد 26٪ فقط من المستطلعة آرائهم إعادة انتخابه لمنصب الرئيس.

يُشار إلى أنّه في وقت أوائل ديسمبر من العام الماضي، كانت هذه النسبة تقف عند مستوى 36٪.

وذكرت CNN، أنه من غير الممكن لنتائج هذه الدراسة أن تعكس أي تحول في الرأي العام فيما يتعلق بعمل بايدن بعد حدوث منعطف جديد في "قضية ترامب".

موقف بايدن من المنطاد الصيني 

أكد نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو تريث، أن تصرف الرئيس الأمريكي جو بادين بخصوص المنطاد الصيني يرقى إلى مصاف "التقصير في أداء الواجب".

وقال" تريث"، إن المنطاد "التجسسي" أجرى جولة "غير مسبوقة" فوق الولايات المتحدة، وكان يهدف إلى إرسال "رسالة" مفادها أن بكين تعتقد أن الولايات المتحدة "في حالة تدهور"، موضحًا أنه تم الكشف عن طائرة أخرى تحطمت قبالة سواحل هاواي قبل 4 أشهر.

ولفت "تريث" إلى أن المنطاد الصيني كان أيضًا "رسالة" تعتقد من خلالها بكين أن "الولايات المتحدة كانت قوة عظمى في يوم من الأيام، بينما هي الآن قوة جوفاء، وفي حالة تقهقر".

وأردف أن ظهور المنطاد كان مخططًا له في المجال الجوي الأمريكي، وذلك قبل أيام فقط من رحلة وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى الصين.

في غضون ذلك، زعم "تريث" أن فريق بايدن يحاول صرف الانتباه عن "محنة المنطاد" من خلال تقديم إحاطة عن الوثائق السرّية التي تم العثور عليها في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في مار إيه لاجو.

بايدن ​جو بايدن أمريكا الناخبون سي ان ان

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-4-2023

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15.. مجهولون يدمرون بضاعة طه والأخير يهدد شحاتة وعوض

جمال شقرة: العلاقات السعودية المصرية علاقات راسخة وتاريخية

مسلسل الصفارة يعلن عن جزء ثاني.. "علشان تعرفوا ايه اللي حصل في جمصة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة