الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يطبق نظام اليوم المكامل.. والحديدة يطالب اللاعبين بالتركيز

الاسماعيلى
الاسماعيلى

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، تطبيق نظام اليوم المتكامل، خلال الاستعداد الجاد للقاء إنبي في الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الممتاز، المحدد موعده التاسعة والربع مساء 13 أبريل الحالي باستاد الإسماعيلية.


كان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى أشرفوا المران الصباحي اليوم الخميس بوجود كل من محمدصبحي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبد الله جمال لحراسة المرمى باهرالمحمدي ومحمد هاشم وأحمد محسن ومحمد دسوقي وكريم عرفات وحمدي النقاز وكريم الديب وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد بيومي وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمود الشبراوي ومحمد عبدالسميع ومحمد حسن ومروان حمدي ومصطفى فارس ومحمد خلف وصالح جمعة وعبدالرحمن مجدي وعمر الساعي وأحمد مدبولي وسيرجي اكا وياو أنور وأبوبكر حمزة ومحمد الشامي وفراس الشواط وابوبكر حمزة الجمل، واستغرق مدته 60 دقيقة أشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة التدريبة للإسماعيلي شهدت تخلف الحارس محمد فوزي وعبدالقادر كوليبالي ومحمد عمار للإصابة والتأهيل، فضلًا عن وجود إياد العسقلاني ضمن فريق مواليد 2003.
على جانب آخر طالب مسئولو الإسماعيلي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، التركيز في الاستعداد الجاد للقاءات الرسمية المقبلة للابتعاد عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية.

وكان اللواء أبوبكر الحديدي رئيس اللجنة المؤقتة للإسماعيلي، لفت نظر أعضاء الفريق ضرورة التطلع لتحقيق نتائج إيجابية، لاسيما أن هناك 8 مواجهات قوية يحتاج الفريق الكروي جمع أكبر عدد من النقاط عن طريقها للهروب من الهبوط للقسم الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن التعادل الأخير للإسماعيلي مع سيراميكا أوجد مخاوف لدى المسئولين بالنادي في ظل الهجوم الشرس، الذي تعرضوا إليه عبر السويشال ميديا مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل واللاعبين لتفريطهم في النقاط الثلاث للمباراة.

أحمد عادل عبد المنعم 60 دقيقة احمد عادل أحمد قناوي أحمد محسن إستاد الإسماعيلي استاد الإسماعيلية الاستعداد اشرف

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