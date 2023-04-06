مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. هالة صدقي تهدد زينة: "عيالي خط أحمر"

هددت هالة صدقي التي تجسد دور والدة محمد رمضان في الحلقة 15 مسلسل “جعفر العمدة” وتظهر باسم الملكة "صفصف" زينة، بعدما علمت من إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية لجعفر أن زينة التي تظهر بدور عايدة تريد الاستيلاء على أمواله فقط.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15

وظهرت هالة صدقي وهي تقول لها: "زمان لما كان عيالي بينزلوا يلعبوا في الشارع كنت بنزل أضرب أي حد بيجي ناحيتهم أصل أنا عيالي خط أحمر واللي يرشهم بالميه أرشه بالدم سامعة يا حبيبتي".

واستدعت “نعيم” صديق جعفر، من أجل الاتفاق معه على إزاحة “زينة” من طريق جعفر إلا أنه رفض بدعوى أن رمضان صديقه، وكانت إيمان العاصي سمعت خلال الحلقات الماضية زينة وهي تحادثها صديقتها بأنها تريد أخذ ٤٠ مليون جنيه من جعفر ثم الطلاق.

“جعفر العمدة” هو أول مسلسل يتم الانتهاء من تصوير كل مشاهده إذ انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.