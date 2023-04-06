«علاقة مشروعة» الحلقة 15.. ياسر جلال فى قبضة العصابة والنيابة تبحث عنه

يمكث "عمرو" الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، في مسلسل علاقة مشروعة في قبضة عصابة المخدرات هو ونجله بعد أن تورط الأخير في قضية مخدرات وألقى شحنة بمليون جنيه في الشارع هربا من كمين الشرطة الذي فوجئ به أثناء ذهابه لتوصيلها إلى أحد الزبائن عبر الـ"إسكوتر" الخاص به.

ولم يجد نجل عمرو، أمامه سوى الاتصال بوالده عمرو، لإنقاذه من يد العصابة، ولكن احتجزتهما معا، وينتظر الجمهور تحديد مصيرهما هل سيتم الإفراج عنهما أم سيتم قتلهما؟، ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15 والأخيرة.

وفي سياق متصل تبحث قوات الشرطة عن عمرو، بعد اكتشاف مقتل "بثينة"، والتي تجسد دورها الفنانة مي عمر في الشقة الخاصة بهما بعد دقائق من خروجه من منزلهما عقب مواجهة بينهما بعد معرفته بقيام "بثينة" بإجهاض جنينها وإخفاء الأمر عنه وتطليقها.

واستدعت جهات التحقيق عددا من الأشخاص أمس في الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، لسؤالهما حول مقتل بثينة ومدى معرفتهم بالأمر، من بينهم شقيقها وطليقها "أمجد"، وصديقتها "دينا".

وشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، التي جرى إذاعتها أمس على قنوات دي إم سي دراما، والحياة وأون، عددا من الأحداث المثيرة، من بينها مقتل بثينة واحتجاز عمرو ونجله من قبل عصابة مخدرات، بعد أن اكتشف أن نجله تورط مع عصابة للاتجار في المواد المخدرة عن طريق فتاة يحبها وارتبط بها دون معرفة والديه.

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، كما تدور القصة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا "داليا مصطفى"، ويدخل في علاقة مع بثينة "مي عمر" زوجة صديقه أمجد "مراد مكرم".

وتنضم للبطولة الفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.