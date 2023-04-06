مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15.. هل ستكتشف "عاليا" خيانة زوجها؟

عند دقات الساعة الثامنة سينطلق مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15، على قناة دي إم سي دراما، والذي سيشهد أحداثا مثيرة في حلقته الأخيرة، حيث ينتمي لفئة الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويتساءل الجمهور هل ستكتشف "عاليا" خيانة زوجها؟

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15

ووفق أحداث مسلسل علاقة مشروعة، في حلقاته السابقة، فستشهد الحلقة 15 أحداثا مصيرة، من بينها اكتشاف "عاليا"، التي تجسد دورها الفنانة داليا مصطفى، خيانة زوجها عمرو، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، لها مع صديقتها "بثينة"، والتي تقوم بدورها الفنانة مي عمر، وخاصة بعدما عثر عليها مقتولة داخل شقتها التي اشتراها لها عمرو.

ومن المقرر أن يتم استدعاء عمرو، أمام جهات التحقيق، لسؤاله حول مقتل بثينة ومعرفته بها، الأمر الذي يمكن أن تكتشف من خلاله "عاليا" خيانة زوجها لها ومعرفتها بالقصة الكاملة للزواج وإجهاض "بثينة" للجنين.

وشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، التي جرى إذاعتها أمس على قنوات دي إم سي دراما، والحياة وأون، عددا من الأحداث المثيرة، من بينها مقتل بثينة واحتجاز عمرو ونجله من قبل عصابة مخدرات، بعد أن اكتشف أن نجله تورط مع عصابة للاتجار في المواد المخدرة عن طريق فتاة يحبها وارتبط بها دون معرفة والديه.

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، كما تدور القصة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

وتنضم للبطولة الفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.