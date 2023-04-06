«علاقة مشروعة» الحلقة 15.. هل تتورط «دينا» فى قتل صديقتها «بثينة»؟

ينتظر الجمهور مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15، وذلك لأحداثه المشوقة، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن قاتل بثينة، التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، كما سيتم تحديد مصير عمرو، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وذلك بعد احتجازه هو ونجله من قبل عصابة المخدرات.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15

كما سيشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15، أحداثا كثيرة، من بينها أن تكتشف "عاليا"، التي تجسد دورها داليا مصطفى، وهي زوجة عمرو، خيانته له، وستواجهه بفعلته، كما ستشهد أحداثا أخرى من بينها الكشف عن هوية قاتل "بثينة"، حيث تشير أصابع الاتهام إلى أمجد طليقها ودينا صديقتها، بعدما ارتبطا بقصة حب كُللت بالزواج في الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة.

وشهدت الحلقات الماضية، تطورات كثيرة، حيث جرى استدعاء "دينا"، والتي تجسد دورها بسنت شوقي، وأمجد والخادمة وعددا من الأشخاص، من قبل جهات التحقيق، وذلك بعد العثور على "بثينة"، مقتولة داخل شقتها عقب خروج عمرو بدقائق، وشوهد "أمجد" ينتظر خارج الشقة.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء، كما تدور القصة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا "داليا مصطفى"، ويدخل في علاقة مع بثينة "مي عمر" زوجة صديقه أمجد "مراد مكرم".

وتنضم للبطولة الفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.