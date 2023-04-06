الأحد.. يوسف زيدان يناقش «الجمالية بين التصوف والفنون» ببيت الشعر العربى

يستضيف بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الكاتب والروائي يوسف زيدان فى محاضرة حول التصوف كتجربة جمالية ونوعية أفادت منها الفنون- وبخاصة الشعر- لغةً وموضوعًا ومجازًا، هذا ويدير اللقاء الشاعر سامح محجوب، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل 9 أبريل.

وتستعرض المحاضرة العلاقة الجمالية بين التصوف والفنون والآداب عبر مجموعة من الأعمال الشعرية والسردية والموسيقية والتشكيلية.

يأتي ذلك بمصاحبة غنائية يقدمها المطرب الشاب زياد أشرف أحد الأصوات الذهبية التي قدمتها دار الأوبرا المصرية مؤخرًا حيث يؤدي زياد مجموعة من القصائد الشعرية لكبار شعراء الصوفية من مثل السهروردي والحلاج وبن عربي وعمر بن الفارض وغيرهم .