الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التعليم العالي» تنظم معسكرا وندوات تثقيفية لـ200 طالبة خلال فبراير ومارس

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معسكرًا لطالبات المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بالوزارة بمعهد إعداد القادة بحلوان، تحت عنوان (إعداد القادة للفتيات "تكافؤ الفرص") وتحت شعار (هن) خلال فترة من 25 إلى 28 فبراير 2023، جاء ذلك تحت  رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف أحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار أحمد الشيخ إلى مشاركة أكثر من 200 طالبة من طالبات الكليات التكنولوجية مع وفد ممثل للجامعة المصرية الإلكترونية الأهلية، تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بدعم المرأة في إطار استراتيجية تمكين المرأة 2030 كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المُستدامة.

وأوضح الوكيل الدائم للوزارة أن المعسكر تضمن عددًا كبيرًا من الأنشطة الرياضية وبرنامج ترفيهي بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات الثقافية، ومنها: محاضرة ألقتها د. نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القضايا والواجهة" حول دور المرأة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والقيادة، مستعرضة جهود المجلس القومي للمرأة المصرية، وكذلك محاضرة حول الصحة الإنجابية والتغذية الصحيحة للفتيات التي ألقتها د. سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الطلاق قضية مجتمعية: الأسباب والتداعيات"، ألقتها المستشارة أميرة عبد الحكيم عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ورئيسة قطاع التنمية المُستدامة بالاتحاد العربي للمرأة، ومحاضرة بعنوان (خطورة الإعلام الموجه)، ومحاضرة بعنوان (فن القيادة)، ومحاضرة بعنوان (الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المُتطرفة).

ومن جانبه، أشاد د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان بالطالبات المُشاركات في البرنامج التدريبي، والتزامهن بجانب رؤيتهن المُستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبهن، أشادت الطالبات المشاركات بحرص إدارة المعسكر على توفير جميع سبل الراحة لهن، وحسن تنفيذ وتنظيم البرنامج، وأكدن على رغبتهن في تكرار البرنامج سنويًا، والذي يعكس اهتمام الدولة بالمرأة ممثلة في وزارة التعليم العالي.

شارك في فعاليات المعسكر، هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني، الدكتور حسام الدين مصطفى وكلاء معهد إعداد القادة بحلوان.

 

إعداد القادة بحلوان اهتمام القيادة السياسية البحث العلمي إله التداعيات الالكترونية

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

شراكة ممتدة.. تعاون جديد بين مصر والسعودية فى مجال التعدين

وضع الموديل سلمى الشيمى على قوائم الممنوعين من السفر

«التضامن»: سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يونيو المقبل

«التضامن» تعلن عن مستندات الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بـ 3أحياء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى اليوم

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

الاتحاد الأوروبى يبدى استياءه من اقتحام الأقصى