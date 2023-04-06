مصر في الصحف الدولية| هوية أول طبيب بشري من مصر.. والوجهة السياحية الأبرز للهنود

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على هوية أول طبيب في تاريخ البشسرية من مصر، فقد تكون ميريت بتاح، التي كانت رمزًا صوريًا للنساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باعتبارها "أول امرأة معروفة بالاسم في تاريخ العلم" شخصية خيالية، وتحدثت ايضاً على معرض "رمسيس الكبير وذهب الفراعنة"، الذي افتتح يوم الجمعة الماضية بوجود كنز استثنائي، وهو التابوت الخشبي الملون، الذي يزيد عمره عن 2900 عام، لأحد أعظم الفراعنة من العصور القديمة، والذي يعد علامة رد مصر للجميل.

تقرير أمريكي يكشف هوية أول طبيب في تاريخ البشرية من مصر

ذكر موقع "إف إل ساينس" الأمريكي، أنه من المحتمل أن تكون ميريت بتاح، التي كانت رمزًا صوريًا للنساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باعتبارها "أول امرأة معروفة بالاسم في تاريخ العلم" شخصية خيالية او اعتبارية تشير إلى الطبيب بشكل عام في مصر الفرعونية.. أقرأ المزيد

‏

مجلة فرنسية: باريس تعاملت مع تابوت رمسيس الثاني معاملة البنوك

سلطت مجلة "Luxus" الفرنسية، الضوء على معرض "رمسيس الكبير وذهب الفراعنة"، الذي افتتح يوم الجمعة الماضية بوجود كنز استثنائي، وهو التابوت الخشبي الملون، الذي يزيد عمره عن 2900 عام، لأحد أعظم الفراعنة من العصور القديمة، والذي يعد علامة رد مصر للجميل بعد أن ساهم العلماء الفرنسيون في إنقاذ المومياء الشهيرة للملك رمسيس الثاني في سبعينيات القرن الماضي.. أقرأ المزيد

تايمز ترافيل: مصر من أشهر الوجهات السياحية المفضلة للهنود

أكدت صحيفة "تايمز ترافيل" الهندية، أن مصر غيرت مؤخرًا سياسة التأشيرات الخاصة بها وهي أخبار رائعة للهنود لأن القاهرة قررت تقديم التأشيرة عند الوصول للهنود.. أقرأ المزيد



تقرير دولى: مصر تعزز وصولها لأسواق التجارة البحرية العالمية عبر تطوير الموانئ

أكدت مجلة "أتالايار" الإسبانية، أن مصر تعزز وصولها إلى أسواق التجارة البحرية العالمية عبر تطوير الموانئ وتخطط لأن تصبح البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في إفريقيا والشرق الأوسط، عبر جذب المستثمرين لتحسين البنية التحتية في معانيها.. أقرأ المزيد



عالم كشف أثرى بالشرقية يحل لغز عادة غريبة عند الفراعنة

ألقت صحيفة إكسبرس البريطانية الضوء على الاكتشاف الأثري بمنطقة بتل الضبعة بمحافظة الشرقية، حيث تم العثور على مجموعة من الأيدي البشرية المقطوعة.. اقرأ المزيد

صحيفة صينية تشيد بالحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية في الاهرامات

أشادت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية بفعاليات الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية التي تم تنظيمها في مسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، على هامش زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، وقالت إنها خطفت أنفاس مئات الحاضرين.. أقرأ المزيد