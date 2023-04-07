"هددت بالقضاء".. ليلى فوزي ترفض الإفطار في رمضان بسبب بعض المشاهد

كان للفنانة ليلى فوزي موقف من الإفطار في شهر رمضان، وقالت أثناء حديث لها في مجلة المصور في ثمانيات القرن الماضي، عندما سألت عن ذكرياتها مع شهر رمضان: " إنني كنت شديدة الحرص على صيام رمضان، وقد أفيد من وراء الصوم التخلص من زيادة وزني.

أكملت ليلى: وشاءت الظروف أن أعمل في أحد الأفلام خلال شهر رمضان، واقتضى الأمر أن يجري تصوير بعض مناظر الفيلم في إحدى القرى التي تبعد عن القاهرة 30 كلم، وكان الحر شديدا والطريق بعيدا، فما أكاد أقطعه في هذه الحرارة حتى أحس بالتعب، ولا أقوى على القيام بدوري، حتى اقترح المخرج بأن أفطر.

وتابعت "هدد المنتج برفع الأمر إلى القضاء حتى لا يتعطل العمل، ولكنني قلت له إنني أحضر في مواعيدى المقررة، وما ذنبي إذا أحسست بالتعب من طول الطريق؟ وبعد كل هذا كان قد تأجل العمل في الفيلم إلى ما بعد رمضان.

يشار إلى أن ليلى فوزي تعرضت أيضا لمشهد آخر في رمضان أثناء تصوير فيلم في 1957 وقد تعرضت أثناء عودتها للقاهرة لموقف بسبب نقص في البنزين وقد اضطرت للركوب على عربة كارو وفطرت في الطريق على عيش بتاو إلى أن وجدت مواصلة للقاهرة وشكرت الرجل على قيامه بموقف معها.

وولدت ليلى فوزي في تركيا لأب مصري تاجر للأقمشة يملك محالاً في القاهرة ودمشق وإسطنبول، أما أمها كانت حفيدة قيصر لي باشا أحد قادة الجيش التركي إبان حكم سلاطين آل عثمان.