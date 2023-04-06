البحيرة تصدر 323 رخصة وفقاً لقانون المحال العامة الجديد

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، انتظامًا في ستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

واستقبلت مراكز إصدار التراخيص 3098 طلبًا تم إدخالهم على المنظومة الجديدة، صدر منهم عدد 323 طلبًا حتى الآن.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.